Трансляции в Пятнице: Чемпионат Мира 2018

Приходи в Пятницу и болей за наших!

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России. Поэтому сборная России попадает в финальную часть без стыковых матчей. На данный момент уже известны все участники.

Из Европы на ЧМ 2018 сыграют: Германия, Португалия, Бельгия, Дания, Россия, Польша, Швеция, Швейцария, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Исландия и Англия

От Южной Америки вышли: Перу, Колумбия, Аргентина, Уругвай и Бразилия

От Африки сыграют: Египет, Сенегал, Марокко, Нигерия и Тунис

От Азии будут играть: Австралия, Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея и Иран

Конкакаф отправит на Чемпионат Мира 2018 в Россию: Панаму, Коста-Рику и Мексику