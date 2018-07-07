Транслапландия

7 июля состоится седьмая традиционная велогонка по грунтовым дорогам между Оленегорском и Мурманском. Это этап Кубка веломарафонов Мурманской области в дисциплине кросс-кантри. Протяженность дистанции - 105 километров для основной группы и 35 км для новичков.

Велогонщики основной группы (105 км) стартуют в 11:00 в Оленегорске, новички (35 км) в 12:00 в поселке Лопарская. Финишируют все в поселке Зверосовхоз у физкультурно-оздоровительного центра по адресу: ул. Зеленая, д. 16.

Приглашаются велосипедисты, желающие попробовать свои силы в прохождении маршрута.

Соревнование проводится по нескольким группам и категориям: в основной группе - «Мужчины до 45 лет», «Мужчины старше 45 лет», «Женщины до 45 лет» и «Женщины старше 45 лет», в группе «Новички» - «Мужчины» и «Женщины» без ограничений по возрасту.

Заявки необходимо отправлять на электронную почту chereda51-murmansk@yandex.ru. В заявке обязательно нужно написать о желании доставки от Мурманска (выезд в 8.00 07.07.2018) до старта гонки в Оленегорске.

К участию в гонке допускаются спортсмены, имеющие велосипед с исправными тормозами, велосипедный шлем, полис страхования от несчастного случая, физическую подготовку, необходимую для преодоления трассы.



