Трансформеры GO

Уникальность этого спектакля заключается в том, что в нём собранно самое большое количество супергероев. Не пропустите!

Оптимус, которого любят наши маленькие зрители, обладает безграничной мудростью, учит как быть добрыми, дружелюбными и сохранять самообладание в самых экстремальных ситуациях, ну и, конечно же, быть справедливыми. Бамбалби – самый добрый автобот, который так полюбился нам с первой части трансформеров 2007 года. Мегатрон – лидер Десептиконов, поражает своей мощью. Его заветная мечта – установить своё господство на Кибертроне.

Всеми любимые и известные персонажи фильма «Трансформеры» оживают с экранов, чтобы погрузить Вас в шоу-спектакль будущего!

Халк – это мощь и сила, которая буквально заполняет сцену. Железный человек – герой, которого Тони Старк – гениальный изобретатель, разработал. Человек Паук – всеми любимый супергерой, спасающий мир от злых существ. Только у нас Белый Человек Паук,не имеющих агалогов.



Шоу контактное, что очень важно для полного погружения в эту атмосферу, световое шоу, акробатические номера и много другое!

Наши актеры – это профессиональные Артисты театра и циркового жанра.

Девочки – танцевальный Баттл вместе с леди Баг! Мальчишки – стрельба из огромных дымовых пушек вместе с Бамбл Би и Оптимусом Праймом!