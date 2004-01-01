Трансформация плоскости

Михаил Глотов родился 25 августа 1984 г. в городе Североморске. Окончил отделение изобразительного искусства факультета культуры и искусств Мурманского педагогического университета в 2008 году. Является активным участником выставок различного уровня.

В экспозицию выставки вошли работы разных лет, которые наиболее соответствуют, по мнению автора, выбранному выставочному пространству.

Место проведения выставки: г. Мурманск, пр. Ленина, 82 (AZIMUT, 2 этаж).