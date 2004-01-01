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Трансформация плоскости

Выставка живописи Михаила Глотова

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События: Выставки.

Михаил Глотов родился 25 августа 1984 г. в городе Североморске. Окончил отделение изобразительного искусства факультета культуры и искусств Мурманского педагогического университета в 2008 году. Является активным участником выставок различного уровня. 

В экспозицию выставки вошли работы разных лет, которые наиболее соответствуют, по мнению автора, выбранному выставочному пространству.

Место проведения выставки: г. Мурманск, пр. Ленина, 82 (AZIMUT,  2 этаж).

Городской выставочный зал
c 9 сентября по 2 октября
Цены

Вход свободный

Справки по телефонам: 8(8152) 42-86-68, 42-45-86

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