TRANCEformation night

Ограничения: 18+ FC/DC

Постоянство в изменении оболочки пространства под влиянием высоких энергий ежесекундно добавляет что-то новое в наш мир. Некая нить связывает людей между собой. Многие из нас способны тонко чувствовать, как меняется ощущение присутствия на Земле. Время не стоит на месте. Это и многое другое ведёт к неизбежной трансформации. Откройся навстречу неизведанному, почувствуй себя неотъемлемой частью этой огромной силы.