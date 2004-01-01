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TRANCEformation night

Вечеринка в SODA!

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Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

Постоянство в изменении оболочки пространства под влиянием высоких энергий ежесекундно добавляет что-то новое в наш мир. Некая нить связывает людей между собой. Многие из нас способны тонко чувствовать, как меняется ощущение присутствия на Земле. Время не стоит на месте. Это и многое другое ведёт к неизбежной трансформации. Откройся навстречу неизведанному, почувствуй себя неотъемлемой частью этой огромной силы.

SODA
29 сентября
22:00

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