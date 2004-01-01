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Товары со Знаком качества

Мини-выставка из цикла «Сделано в СССР»

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События: Выставки.

На выставке в одной витрине будет представлена бытовая техника, произведённая в 1970-1980-е гг. в Советском Союзе. На все предметы нанесён Знак качества, введённый в 1967 году. Государственный знак представляет собой изображение пятиугольника в виде пятиконечной звезды с изогнутыми сторонами. Внутрь вписана перевернутая стилизованная первая буква слова «качество»-«К». Его разработал народный художник СССР Валерий Акопов. 

Краеведческий музей
c 27 марта по 27 апреля
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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