Товары со Знаком качества

На выставке в одной витрине будет представлена бытовая техника, произведённая в 1970-1980-е гг. в Советском Союзе. На все предметы нанесён Знак качества, введённый в 1967 году. Государственный знак представляет собой изображение пятиугольника в виде пятиконечной звезды с изогнутыми сторонами. Внутрь вписана перевернутая стилизованная первая буква слова «качество»-«К». Его разработал народный художник СССР Валерий Акопов.