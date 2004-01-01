Суть акции – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.

8 апреля по всему миру пройдет акция «Тотальный диктант». Добровольный диктант на русском языке охватит 19 часовых поясов на всех 6 континентах планеты. Более 2000 площадок откроют свои двери всем желающим

Первый диктант состоялся в Новосибирском государственном университете в 2004 году. За 10 лет он превратился из акции факультетского масштаба в значимое национальное событие, к которому подключились все континенты.

На официальном сайте проекта открылась регистрация на площадки проведения Тотального диктанта