Программа:



I отделение

И.С.Бах (1685-1750)

Пьеса для органа (Фантазия) соль мажор BWV 572

Соната №3 BWV 1016: Adagio ma nontanto (arr. Werner Spaniol)

Концерт до мажор BWV 595

Concerto italiano BWV 971: Andante (arr. Werner Spaniol)

Фантазия и фуга соль минор BWV 542

II отделение

Йозеф Габриэль фон Райнбергер (1839-1901)

Соната №14 Op. 165

Präludium

Idylle

Toccata

Торстен Маус - главный органист кафедрального собора Святого Петра в городе Рекклингхаузен, профессор Детмольдской Высшей школы музыки. Немецкий органист широко известен как одаренный импровизатор и отличный интерпретатор органной музыки.

Торстен Маус родился в Эссене в 1972 году. В своём родном городе окончил Университет искусств Фолькванг, где изучал католическую церковную музыку и обучался игре на органе у профессора Гисберта Шнайдера. С отличием сдал экзамен по органной импровизации.

Продолжил обучение у известных органистов, мастеров импровизации - профессора Штутгартской высшей школы музыки Людгера Ломана, профессора Высшей школы музыки в Детмольде Томаша Адама Новака. Брал частные уроки по импровизации у выдающегося органиста Йоса ван дер Кооя в Амстердаме. Занимался дирижированием.

Торстен Маус - лауреат Международного конкурса импровизаций в Саарбрюккене (2003 год) и финалист на конкурсе импровизаций в Сент-Олбанс в Великобритании (2005 год).

Торстен Маус много гастролирует, принимает участие в органных фестивалях. Игрой органиста восхищались во многих европейских странах: в Италии, Англии, Швеции, Польше, Венгрии, Нидерландах и в России.

В ежедневной газете «Schwäbische Zeitung» немецкие журналисты назвали его «Органист-Поэт» за удивительную одухотворённость игры. Торстен Маус способен не только показать всю мощь и силу органного звука, поражая виртуозными пассажами, аккордами с резким акцентом, он удивляет и восхищает публику очень нежными, тонкими красками, с интимными духовными тонами. На его концертах публику покоряет не только мастерское исполнение органной музыки, но и вдохновенное искусство импровизации.

В последнее время Торстен Маус увлечён импровизациями на различных инструментах (рояль, синтезатор, орган) во время показа немых фильмов.

Программа его концертов может быть очень разнообразной - от барокко до современной музыки, от органной классики до известных джазовых стандартов и обработок популярных киношлягеров Голливуда.