Торстен Маус
Концерт органной музыки
Концерт органной музыки
Программа:
I отделение
II отделение
Торстен Маус - главный органист кафедрального собора Святого Петра в городе Рекклингхаузен, профессор Детмольдской Высшей школы музыки. Немецкий органист широко известен как одаренный импровизатор и отличный интерпретатор органной музыки.
Торстен Маус родился в Эссене в 1972 году. В своём родном городе окончил Университет искусств Фолькванг, где изучал католическую церковную музыку и обучался игре на органе у профессора Гисберта Шнайдера. С отличием сдал экзамен по органной импровизации.
Продолжил обучение у известных органистов, мастеров импровизации - профессора Штутгартской высшей школы музыки Людгера Ломана, профессора Высшей школы музыки в Детмольде Томаша Адама Новака. Брал частные уроки по импровизации у выдающегося органиста Йоса ван дер Кооя в Амстердаме. Занимался дирижированием.
Торстен Маус - лауреат Международного конкурса импровизаций в Саарбрюккене (2003 год) и финалист на конкурсе импровизаций в Сент-Олбанс в Великобритании (2005 год).
Торстен Маус много гастролирует, принимает участие в органных фестивалях. Игрой органиста восхищались во многих европейских странах: в Италии, Англии, Швеции, Польше, Венгрии, Нидерландах и в России.
В ежедневной газете «Schwäbische Zeitung» немецкие журналисты назвали его «Органист-Поэт» за удивительную одухотворённость игры. Торстен Маус способен не только показать всю мощь и силу органного звука, поражая виртуозными пассажами, аккордами с резким акцентом, он удивляет и восхищает публику очень нежными, тонкими красками, с интимными духовными тонами. На его концертах публику покоряет не только мастерское исполнение органной музыки, но и вдохновенное искусство импровизации.
В последнее время Торстен Маус увлечён импровизациями на различных инструментах (рояль, синтезатор, орган) во время показа немых фильмов.
Программа его концертов может быть очень разнообразной - от барокко до современной музыки, от органной классики до известных джазовых стандартов и обработок популярных киношлягеров Голливуда.
Любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз
Романтический концерт, наполненный добром, светом и любовью