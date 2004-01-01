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Top sound party

В эту ночь тебя ждет только правильная музыка от DJ радиостанции №1 в России!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Европа Плюс и Okean Hall устраивают для тебя Top sound party!

Лови Line-up этой ночи:

  • Tanitcoy & Дмитрий Буренин 
  • Gabur 
  • Anton Bruner (Москва) 
  • Deep Touch 

Специальный гость ночи – создатель и ведущий самого танцевального субботнего шоу на Европе Плюс – ResiDANCE – Anton Bruner!

Его PODCAST является одним из самых популярных в российском iTunes!

Его сеты взрывали Alfa Future People, Европа Плюс LIVE, after-party Гранд-При Формулы 1 и лучшие клубы столицы!

Он частый гость на мероприятиях брендов Tag Heuer, Ray Ban, Playboy и Bud.

Его гости – самые именитые DJ планеты – David Guetta, Robin Schulz, Hardwell, Ingrosso, Noisia, W&W, Axwell и многие другие!

Музыкальный стиль Антона – хаус во всех его проявлениях, а главные критерии отбираемой для сетов музыки - ее качество и оригинальность.

На вечеринке тебя ждут:

  • комплимент на входе от «Северных красавиц»
  • club music saxophone 
  • фотобудка «Селфишная»
Okean Hall
25 января
23:00
Цены

Вход бесплатный

Бронь столов: (8152) 288-789

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