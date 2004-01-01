Top sound party
В эту ночь тебя ждет только правильная музыка от DJ радиостанции №1 в России!
Европа Плюс и Okean Hall устраивают для тебя Top sound party!
Лови Line-up этой ночи:
Специальный гость ночи – создатель и ведущий самого танцевального субботнего шоу на Европе Плюс – ResiDANCE – Anton Bruner!
Его PODCAST является одним из самых популярных в российском iTunes!
Его сеты взрывали Alfa Future People, Европа Плюс LIVE, after-party Гранд-При Формулы 1 и лучшие клубы столицы!
Он частый гость на мероприятиях брендов Tag Heuer, Ray Ban, Playboy и Bud.
Его гости – самые именитые DJ планеты – David Guetta, Robin Schulz, Hardwell, Ingrosso, Noisia, W&W, Axwell и многие другие!
Музыкальный стиль Антона – хаус во всех его проявлениях, а главные критерии отбираемой для сетов музыки - ее качество и оригинальность.
На вечеринке тебя ждут:
Вход бесплатный
Бронь столов: (8152) 288-789
Зарядись энергией после окончания полярной ночи!
Первые не праздничные выходные на Чердаке!