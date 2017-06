Top People 2017

After Party скандального проекта

Ограничения: 18+

Гости Террасы одни из первых узнают кто стал обладательницей короны и поездки на шопинг в Рим!

Специально приглашенный гость ночи: Vincent Vega (Germany) – Live Perfomance Show!

Во время шоу используется живой вокал,электронная перкуссия ,синтезатор ,так же всевозможные эффекторы!

Vincent Vega выдающийся немецкий музыкант с 20ти летним стажем. За его плечами выступления в клубах и на рейвах по всему миру, в том числе Space/Ibiza и Cocoon/Frankfurt. Релизы на таких лейблах как Ministry Of Sound, Envy My Music, Tempered Records и на собственном Skilled Records.

Vincent популярен своими хитами,как «Don't Stop» и «Put You Down» (2015), вышедшими на лейбле Ministry Of Sound / Берлин, а также и другими, выпущенными на лейблах Envy My Music, Amused Records / Франкфурт. 2017 год для музыканта начался с хита-сингла Vincent Vega «You Can’t Change Me», вышедший на лейбле S2G Records/ Мюнхен. После большого гастрольного тура по Австралии в январе 2017 года, Vincent собирается в тур в Канаду и США (октябрь 2017) с новой программой – Live-Perfomance-Show от Vincent Vega с электронными живыми ударными инструментами.