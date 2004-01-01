Томас Бёрберри
Выставка из цикла «Короли грёз», посвящённая британскому модному дизайнеру
Выставка из цикла «Короли грёз», посвящённая британскому модному дизайнеру
В Мурманске будет работать выставка из цикла «Короли грёз», посвящённая британскому модному дизайнеру и предпринимателю, основателю Модного дома «Burberry» — Томасу Бёрберри (1835-1926).
В экспозиции будут представлены парфюмерные флаконы марки Burberry разных лет из частных коллекций.
Посетители увидят около 20 экспонатов.
Вход свободный
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Фарфоровая пластика из коллекции А.И. Макаровой