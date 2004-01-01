Томас Бёрберри

В Мурманске будет работать выставка из цикла «Короли грёз», посвящённая британскому модному дизайнеру и предпринимателю, основателю Модного дома «Burberry» — Томасу Бёрберри (1835-1926).

В экспозиции будут представлены парфюмерные флаконы марки Burberry разных лет из частных коллекций.

Посетители увидят около 20 экспонатов.