Только для женщин

Март. Первое пробуждение природы, новые краски жизни, новые эмоции и новые оттенки настроения. Женщина, как и природа, расцветает весной. Всех женщин волнуют секреты продления молодости. Раскрыть их помогут книги врача и телеведущей Ирины Першиной «Что хочет женщина» и доктора биологических наук Алексея Москалева «Секреты вечной молодости».

Хотите научиться делать безупречный макияж как настоящий профессионал? Тогда книга «Макияж. Краткая энциклопедия» - для вас. Вы узнаете, как выбирать косметику, познакомитесь с различными техниками ее нанесения, научитесь правильно подбирать цвет и тон, корректировать форму лица, носа, губ, освоите макияж на все случаи жизни: дневной, вечерний, клубный, свадебный, омолаживающий и даже новогодний фейс-арт.

Всегда оставаться красивой и здоровой, обрести фигуру мечты помогут книги по йоге, моделирующей гимнастике, пилатесу.

Для того чтобы начать заниматься йогой не нужно ждать понедельника, хорошего настроения или свободного вечера. Для медитации хватит и пяти минут в день. Просто расстелите коврик, откройте книгу Дарьи Чудаковой «Чудо йога: гармония тела и сознания» и начните путешествие.

Хобби – настоящая отдушина для женщин в их бесконечных будничных делах, которое спасает от стрессов, унылого настроения, депрессии и помогает реализовать таланты, которыми непременно обладает каждый человек. На выставке вы найдете книги по шитью, вышиванию, вязанию, бисероплетению, флористике, цветоводству.

В книге «Декупаж в стиле прованс» известного мастера Ольги Суховой приведены 14 мастер-классов по превращению заурядных предметов в уютные вещицы с отпечатком времени. Любители декупажа с радостью откроют для себя богатство аксессуаров, способных привнести в дом романтику французского кантри.

Увлекательные женские романы перенесут читательниц в мир любви и романтики. Книги серий «О чем мечтают женщины», «Шарм», «Очарование», произведения Кристин Ханны, Марии Вороновой, Марии Метлицкой и других авторов будут приятным дополнением к празднику.

На выставке также представлены женские журналы «Сабрина», «Ксюша», «BURDA», «Женское здоровье», «Красота и здоровье».