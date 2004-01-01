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Только девочки

Самая женская интеллектуальная вечеринка

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События: Вечер отдыха.

Умные и красивые девушки существуют! И собираются весело и с пользой  провести время на самой женской из интеллектуальных вечеринок! Присоединяйся!

Чем мы займемся?

Мы сыграем в игру в формате квиза «Только для девушек»: обсудим любимые сериалы, моду, селебретиз, сказки, клипы, книги, песни, танцы и, конечно, многие другие девчачьи темы!

Поучаствуем в танцевальном мастер-классе от студии восточного танца Belly Style!

Разыграем знойные призы от турагенства Like Travel, Мурманского Тренингового Центра, вкусные призы от доставки «Три Шефа» и головокружительные призы от парка отдыха «Небо»

Проведем конкурс на лучшее селфи в фотозоне и точно обеспечим работой наших двух фотографов!

От души посмеёмся и угостимся шампанским!

Да, кстати, у нас дресс-код: только платья, юбки, сарафаны и главное – без брюк! Мужчины, если вы все-таки хотите на девичник, мы вас пустим, но только в килте! Шутка, конечно; не только в килте. Но отвечать на вопросы вам будет сложно.

Цены

350 р.

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