Анастасия работает в разных техниках с вопросами систем угнетения, политикой памяти и смерти.

Художница принимала участие в масштабных проектах в России и Европе: 56й Белградский салон (2016), The 6th NORDWIND Festival (2015) в Берлине, PLURIVERSALE III (2015) в Кёльне, IV Московская международная биеннале молодого искусства (2014), Manifesta 10 (2014) в Санкт-Петербурге, XXXV Московский международный кинофестиваль (2013).

Специально для Мурманска Анастасия Вепрева подготовила новый проект-размышление о реальности, достоверности информации и искусственном интеллекте.

Основная гипотеза проекта «Точка сохранения» заключается в том, что после преодоления точки сингулярности машины (искусственный интеллект) начнут использовать человеческие ресурсы для резервного копирования реальности. Множество фотографий, видео, текстов и т.д., ежедневно производимых людьми, необходимо машинам для того, чтобы после глобальных катастроф «откатить» сломанную систему до предыдущей точки сохранения, восстановив безопасное состояние мира. Проблема заключается лишь в том, что невозможно заранее предсказать, насколько достоверной будет восстановленная реальность.

Проект представляет собой попытку восстановления реальности по резервной копии с неполными данными. Представленные объекты, по сути, являются прототипами исторических источников, интерпретация которых затруднена в силу их фрагментарности и внеконтекстуальности, поэтому их успешное включение в историческую реальность требует ещё дополнительных усилий.

Для живой иллюстрации гипотезы проекта, во время открытия выставки будет реализован партиципаторный перформанс Романа Осминкина «Спасение мира никогда еще не было столь возможно». Идея перформанса заключается в том, что на открытии работник будущего спекулятивным образом будет собирать аудиовизуальные данные посетителей, чтобы на их базе воспроизвести возможное восстановление субъективных личных реальностей каждого по случайным точкам их сохранения.

Анастасия Вепрева (род.1989, Архангельск, Россия) – художник, живет и работает в Санкт-Петербурге.

Выпускник Школы вовлеченного искусства «Что делать». Магистр факультета Свободных искусств и наук, СПбГУ и Бард Колледжа в Нью-Йорке. Со-куратор Феминистских мастерских им. Люси Липпард. Участник The 56 BelgradeSalon (2016), IVМосковской международной биеннале молодого искусства (2014), Manifesta 10 (2014), XXXV Московского международного кинофестиваля (2013). Имеет несколько персональных выставок. Публиковалась в Colta.ru, Aroundart, ArtLeaksGazette.

Роман Осминкин (род.1979, Ленинграде) – поэт, перформер, куратор, арт-критик, аспирант Российского Института истории искусств. Член Союза писателей С-Петербурга с 2007 г. Автор книг стихов и прозы «Товарищ-вещь» (2010), «Товарищ-слово» (2012), «Тексты с внеположными задачами» НЛО, 2015. «Not A Word About Politics!», published by NYC-based Cicada Press. Член редколлегии журнала «Транслит», участник группы «Лаборатория поэтического акционизма». Идеолог и вокалист музыкального проекта «ТЕХНО-ПОЭЗИЯ». Победитель турниров СЛЭМ С-Пб 2006, 2010, фестивалей видео-поэзии “Пятая нога”. Со-организатор Фестивалей «Поэзия на острове» 2009-13 гг. Публикации поэзии и критики в журналах «НЛО», «Транслит», «Крещатик», «ProjectBaltia», антологиях «Поэзия Петербурга 2009» (Том 1) и «Петербургская поэтическая формация»; интернет-порталах ART1, Aroundart, Colta и др. Тексты переводились на английский, голландский, итальянский, польский и финский языки. Живет вСанкт-Петербурге.





