Выставка «Точка росы» – это творческий импульс для молодежи Кольского Заполярья, открывающий новые имена!

Выставка помогает активизировать выставочную деятельность молодых художников, способствует профессиональному росту и продвижению талантливых авторов.

В рамках выставки состоится конкурс работ в номинациях:

живопись

графика

скульптура

декоративно–прикладное искусство

фотография

видеоарт

В состав жюри входят искусствоведы, художники, дизайнеры.

Для участия в выставке необходимо в срок до 17 мая заполнить заявку, сделать качественное фото работы и выслать на электронную почту отдела по экспозиционно-выставочной деятельности: neo@artmmuseum.ru