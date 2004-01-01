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Точка росы

Прием заявок на участие в виртуальной выставке произведений молодых художников

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События: Выставки.

Выставка «Точка росы» – это творческий импульс для молодежи Кольского Заполярья, открывающий новые имена!

Выставка помогает активизировать выставочную деятельность молодых художников, способствует профессиональному росту и продвижению талантливых авторов.

В рамках выставки состоится конкурс работ в номинациях:

  • живопись
  • графика
  • скульптура
  • декоративно–прикладное искусство
  • фотография
  • видеоарт

В состав жюри входят искусствоведы, художники, дизайнеры.

Для участия в выставке необходимо в срок до 17 мая заполнить заявку, сделать качественное фото работы и выслать на электронную почту отдела по экспозиционно-выставочной деятельности: neo@artmmuseum.ru

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