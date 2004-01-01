Точка росы
Прием заявок на участие в виртуальной выставке произведений молодых художников
Прием заявок на участие в виртуальной выставке произведений молодых художников
Выставка «Точка росы» – это творческий импульс для молодежи Кольского Заполярья, открывающий новые имена!
Выставка помогает активизировать выставочную деятельность молодых художников, способствует профессиональному росту и продвижению талантливых авторов.
В рамках выставки состоится конкурс работ в номинациях:
В состав жюри входят искусствоведы, художники, дизайнеры.
Для участия в выставке необходимо в срок до 17 мая заполнить заявку, сделать качественное фото работы и выслать на электронную почту отдела по экспозиционно-выставочной деятельности: neo@artmmuseum.ru
Виртуальная выставка о млекопитающих Мурманской области
Выставка об изготовлении рубахи и технологии ткачества