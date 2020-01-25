Ограничения: 12+

Что мы знаем про народ саами? Мы с вами, живущие бок о бок с ними. Арктический театр вместе танцорами Gust Life и Roots up ответят на этот вопрос так, как никто раньше.

«Тиррв» – «привет» по-саамски.

Документальный театр – редкое явление на Мурманской сцене. Однако сила его воздействия может быть основательна. Вспомните только фильмы, которые начинаются с фразы «основано на реальных событиях». Все события начинают восприниматься особенно остро, когда понимаешь, что это не выдуманная история.

Для того, чтобы максимально уменьшить свои домыслы о народе саами, четыре актёра и 10 танцоров отправились в октябре 2018 года в поселок Ловозеро, где прожили 3 дня. За этот короткий промежуток каждый из актёров провел длинные и очень личные интервью с 3-4 представителями народа. От 7-ми летних школьников до 90-летних ветеранов оленеводов. Далее, используя технику вербатим, актёры обработают текст, чтобы ужать его, но сохранить всё слово в слово, не прибавляя ничего от себя. Они скопируют манеру речи, жестикуляцию и поведение своих героев, а затем покажут их в спектакле. За полтора часа зрители увидят более 12 реальных людей при сохранении их анонимности, услышат потрясающие до глубины души истории, узнают о саами больше, чем когда-либо.

Задача танцоров не менее захватывающая. Во время ловозёрского исследования они изучали мифологию, танцы, музыку и быт саами. Они используют язык тела для того, чтобы изобразить то, что передать словами невозможно: вера, чувства, мечты.

Проект реализуется на грантовые средства Федерального агентства по делам молодежи и при поддержке Роскультцентра.