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Сегодня шоу StandUp, выходит на лидирующие позиции в рейтинге юмористических проектов российского телевидения. Это направление довольно новое для нашей страны, но тем не менее, очень популярное. Резиденты шоу способны рассказать о простых вещах с непревзойденным юмором. В каждой шутке комика зрители отчетливо видят себя и своих друзей. Вот только на все бытовые неурядицы стендапперы помогают нам взглянуть сквозь призму иронии.

Тимур Каргинов – один из постоянных резидентов шоу StandUp. Будущую профессию комик выбрал еще, будучи школьником. Он не лезет за словом в карман и всегда готов рассмешить одноклассников свежей шуткой.

В университете Тимур продолжает заниматься любимым делом – вместе со сборной вуза «Пирамида» играет в КВН. Успехи команды впечатляют. Эффектных парней из Владикавказа жюри отметило сразу, и они продолжают бороться за первое место в высшей лиге игры.

Следующий этап карьеры Тимура – выступление в шоу StandUp. Но сегодня комик известен не только как резидент шоу, он также участвует в качестве наставника в новом телепроекте канала ТНТ «Открытый микрофон».

Шутки Тимура очень самокритичны и логичны, в таком стиле в России больше никто не шутит, поэтому его с легкостью можно назвать уникальным юмористом.