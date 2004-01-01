Ограничения: 6+

Молодой талантливый рэпер Тима Белорусских только недавно окунулся в мир музыки и сразу взорвал Интернет треком «Мокрые кроссы». До этого момента о парне почти ничего не знали, а сейчас он активно развивается в музыкальной сфере и наслаждается свалившейся на него популярностью.

Новый альбом «Твой первый диск – моя кассета» и трек «Витаминка» доказали, что Тима с нами надолго. Рекордное количество аудиозаписей одного исполнителя в топе всех чартов страны, удивительная способность песен запоминаться мгновенно, творчество вне жанровых рамок покорили уже миллионы слушателей и сделали Тиму настоящим кумиром.

Совсем скоро новые хиты и продолжение альбома, а сейчас пришло время большого сольного концерта! Не пропустите главное событие осени!