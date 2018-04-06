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THE RASMUS

Всемирно известная группа в Мурманске!

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События: Концерты.

Всемирно известная группа THE RASMUS приедет в Россию с самым масштабным туром в своей истории: 22 города, полтора месяца гастролей и 50.000 километров пути.

Группа сформировалась в 1994 году в Хельсинки. Мировую известность они завоевали со своим альбомом «Dead Letters» 2003 года и синглом «In the Shadows», вошедшим в топы музыкальных чартов нескольких стран. По всему миру продано более 3,5 миллионов альбомов, группа получила восемь золотых и пять платиновых наград. На данный момент THE RASMUS выпустили восемь студийных альбомов, два сборника и 24 сингла.

Интерес к туру подогревает выход нового альбома «Dark Matters» в сентябре, а сингл «Paradise уже сейчас можно услышать на радио Maximum.

THE RASMUS станет первой современной западной группой, которая даст «живой» концерт в Мурманске. Не пропустите исторический концерт!

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