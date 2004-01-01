The King of Sax

В программе: популярные и вторские джазовые произведения.

Винсент Хэрринг – знаменитый американский хард- и пост-боп саксофонист и флейтист. Наверное, нет ни одного джазового фестиваля в Соединенных Штатах и Европе, в котором Винсент Хэрринг не принимал бы участия. Музыкант записал 19 альбомов как солист и принимал участие в записи более 200 альбомов в качестве одного из участников. Винсент Хэрринг работал со многими популярными джазовыми музыкантами, такими, как ударник Арт Блэйки и его группа The Jazz Messengers («Посланники джаза»), квинтет Хораса Сильвера, гитарист Ларри Кориелл, вокалист Диззи Гиллеспи, биг-бэнд Чарльза Мингуса, саксофонист Фил Вудс, трубач Уинтон Марсалис и др. – Винсент Хэрринг использует фьюжн в стиле 70-х и грув-джаз в качестве основы для создания интригующего звука, создаваемого из текстур и ритмов, попеременно открывающихся нам то с грубой, то с деликатной стороны, – найфмейкер, художник и гравер Филипп Бут.

Даниил Крамер – уникальная фигура российского джаза, народный артист России, лауреат Европейской премии им. Густава Малера. Присутствие его имени на афишах для многих является лучшей рекомендацией джазового концерта. Сам Маэстро сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего, общественного деятеля. Вся эта многогранная деятельность посвящена популяризации джаза в нашей стране и в этом ключе Даниил Крамер – одна из главных фигур российского джаза и отечественной музыкальной сцены.

Трио Даниила Крамера в составе:

Даниил Крамер (фортепиано)

Григорий Зайцев (контрабас)

Антон Кузнецов (ударные)