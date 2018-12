The Casualties

Ограничения: 16+

Некоронованные короли американского стрит-панка – группа The Casualties возвращается в Россию с новым альбомом и новым вокалистом! 2018 год вдохнул новую жизнь в коллектив – The Casualties приняли в группу нового вокалиста Дэвида Родригеза, записав с ним абсолютно убойную пластинку «Written in Blood».

На концертах в России The Casualties намереваются вновь показать мастер-класс панк-разрушения, использовав для этого как классические хиты, так и свежие боевики!