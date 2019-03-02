146348

The Casualties

Стрит-панк-группа из Нью-Йорка в Мурманске!

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 16+
События: Концерты.

Некоронованные короли американского стрит-панка – группа The Casualties возвращается в Россию с новым альбомом и новым вокалистом! 2018 год вдохнул новую жизнь в коллектив – The Casualties приняли в группу нового вокалиста Дэвида Родригеза, записав с ним абсолютно убойную пластинку «Written in Blood».

На концертах в России The Casualties намереваются вновь показать мастер-класс панк-разрушения, использовав для этого как классические хиты, так и свежие боевики!

Rock'n'Roll music bar
2 марта 2019
19:00
Цены

1000-1500 р.

Купить электронный билет

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?