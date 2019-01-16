The BeatLove
Официальный трибьют The Beatles
Официальный трибьют The Beatles
Трибьют-шоу The BeatLove – первый и единственный на территории СНГ официальный трибьют группы The Beatles, признанный правообладателями.
Группа не просто качественно и максимально близко к оригиналу исполняет хиты великой четверки, но и выглядит очень эффектно – все музыканты подобраны по типажу и внешнему сходству с «битлами», костюмы и инструменты полностью соответствуют оригинальным до мельчайших подробностей, сцендвижения поставлены опытными преподавателями, работавшими на ТВ-проектах «Один-в-один» и «Точь-в-точь», а голоса и мимика тщательно копируются.
Выступление BeatLove – это незабываемое шоу, которое позволит вам с головой окунуться в эпоху битломании!
Состав:
Сергей Родыгин (John) – гитара, клавишные, вокал
Антон Ефремов (Paul) – бас-гитара, гитара, вокал
Александр Варлей (George) – гитара, вокал
Виталий Савельев (Ringo) – ударные, вокал
Информация по телефону: 25-75-75
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