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The BeatLove

Официальный трибьют The Beatles

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Ограничения: 18+
События: Концерты.

Трибьют-шоу The BeatLove – первый и единственный на территории СНГ официальный трибьют группы The Beatles, признанный правообладателями.

Группа не просто качественно и максимально близко к оригиналу исполняет хиты великой четверки, но и выглядит очень эффектно – все музыканты подобраны по типажу и внешнему сходству с «битлами», костюмы и инструменты полностью соответствуют оригинальным до мельчайших подробностей, сцендвижения поставлены опытными преподавателями, работавшими на ТВ-проектах «Один-в-один» и «Точь-в-точь», а голоса и мимика тщательно копируются.

Выступление BeatLove – это незабываемое шоу, которое позволит вам с головой окунуться в эпоху битломании!

Состав:

Сергей Родыгин (John) – гитара, клавишные, вокал
Антон Ефремов (Paul) – бас-гитара, гитара, вокал
Александр Варлей (George) – гитара, вокал
Виталий Савельев (Ringo) – ударные, вокал

Rock'n'Roll music bar
16 января 2019
20:00
Цены

Информация по телефону: 25-75-75

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