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The Bar King

Врываемся в ночной кутёж с королевским размахом! 

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События: Вечеринки.

Дегустация крепких напитков от официальных партнёров мероприятия, сексуальный перфоманс от изумительных графинь, выступление Чемпиона России по флейрингу Андрея Королёва и эксклюзивный welcome-drink от него же! 

Авторские коктейли, приятные бонусы и царские летние скидки в обрамление мощных mash-up сетов от придворных резидентов «Че». 

Так что, если ваше сиятельство не знает, где отыскать приключений на свою королевскую державу пятничной ночью — милости просим. The Bar King в «Чердаке», не пропусти!

Чердак
14 июля
22:00

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