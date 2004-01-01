Территория свободного развития — это проект, созданный по запросу молодежи города Мурманска. Каждый мурманчанин в возрасте от 14 до 35 лет найдет здесь для себя актуальное направление, на котором будут рассмотрены самые важные и интересные в данный момент вопросы, начиная от профориентации, заканчивая созданием собственного бизнеса и построением счастливой семьи.

Проект дарит участникам возможности личностного роста и раскрытия потенциала через широкий спектр современных тренингов и технологий от профессиональной команды организаторов из числа сотрудников МАУ МП «Объединение молодежных центров» и приглашенных VIP-спикеров из самых разных сфер.

Мы приглашаем школьников, студентов, молодые семьи, рабочую молодежь и предпринимателей!

Проект не ограничится одним днем, дальнейшую работу по выбранному направлению Вы можете продолжить на базе любого молодежного центра, реализующего интересные Вам программы. Давайте рассмотрим на примере: Вы со своим партнером являетесь молодой семьей и на Проекте Вы посетили направление «Детско-родительские отношения», полученные знания Вам очень пригодились, но Вы бы хотели продолжить работу с психологами, скажем, в вопросе «телесной терапии». Соответственно, после Проекта Вы обращаетесь в «Центр психологической помощи молодежи» и записываетесь в удобное для Вас время на программы этого центра.

Направления проекта:

Личное развитие (семинары, практикумы, тренинги, интенсивы)

Командная работа (деловые и ролевые игры)

Интерактивное обучение (спикер-сессии, дискуссии, мастер-классы, обмен обпытом)

Творческое развитие (тренинги на раскрытие творческого потенциала)

Программа:

10:00-11:00 Торжественное открытие Проекта

11:00-11:30 Регистрация участников Проекта

11:30-12:00 Интерактивная программа для участников Проекта

12:00-13:30 Работа Сессии № 1

13:30-14:00 Обеденный перерыв

14:00-15:30 Работа Сессии № 2

15:30-15:40 Перерыв

15:40-17:10 Работа Сессии № 3

17:10-17:30 Закрытие Проекта, вручение памятных дипломов

Запись на мероприятие проходит по ссылке