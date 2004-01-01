Территория свободного развития
Самая успешная молодежь соберется на один день, чтобы сделать мир лучше!
Самая успешная молодежь соберется на один день, чтобы сделать мир лучше!
Территория свободного развития — это проект, созданный по запросу молодежи города Мурманска. Каждый мурманчанин в возрасте от 14 до 35 лет найдет здесь для себя актуальное направление, на котором будут рассмотрены самые важные и интересные в данный момент вопросы, начиная от профориентации, заканчивая созданием собственного бизнеса и построением счастливой семьи.
Проект дарит участникам возможности личностного роста и раскрытия потенциала через широкий спектр современных тренингов и технологий от профессиональной команды организаторов из числа сотрудников МАУ МП «Объединение молодежных центров» и приглашенных VIP-спикеров из самых разных сфер.
Мы приглашаем школьников, студентов, молодые семьи, рабочую молодежь и предпринимателей!
Проект не ограничится одним днем, дальнейшую работу по выбранному направлению Вы можете продолжить на базе любого молодежного центра, реализующего интересные Вам программы. Давайте рассмотрим на примере: Вы со своим партнером являетесь молодой семьей и на Проекте Вы посетили направление «Детско-родительские отношения», полученные знания Вам очень пригодились, но Вы бы хотели продолжить работу с психологами, скажем, в вопросе «телесной терапии». Соответственно, после Проекта Вы обращаетесь в «Центр психологической помощи молодежи» и записываетесь в удобное для Вас время на программы этого центра.
Направления проекта:
Личное развитие (семинары, практикумы, тренинги, интенсивы)
Командная работа (деловые и ролевые игры)
Интерактивное обучение (спикер-сессии, дискуссии, мастер-классы, обмен обпытом)
Творческое развитие (тренинги на раскрытие творческого потенциала)
Программа:
10:00-11:00 Торжественное открытие Проекта
11:00-11:30 Регистрация участников Проекта
11:30-12:00 Интерактивная программа для участников Проекта
12:00-13:30 Работа Сессии № 1
13:30-14:00 Обеденный перерыв
14:00-15:30 Работа Сессии № 2
15:30-15:40 Перерыв
15:40-17:10 Работа Сессии № 3
17:10-17:30 Закрытие Проекта, вручение памятных дипломов
Запись на мероприятие проходит по ссылке