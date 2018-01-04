Вначале января в Кировске, а затем в Мурманске пройдут уникальные концерты ледяной музыки.

Терье Исунгсет, известный норвежский композитор и исполнитель, со своей командой представит зрителям свой удивительный проект – концерт на ледяных инструментах.

Звучащий лед уже услышали жители многих стран, в том числе России, и везде, где бы Терье ни выступал, его музыка завораживает. Сама природа отдает свою энергию зрителю во время концерта: все инструменты изготавливаются из «живого» льда, льда озер и рек.

На каждый концерт команда готовит новые, неповторимые инструменты, дарящие зрителю прозрачную, невесомую музыку.

Место проведения:

Кировск – на площади около Кировского городского Дворца Культуры

Мурманск – на площадке около Морвокзала

Концерт в Кировске проводится при организационной и финансовой поддержке Генерального консульства Норвегии в Мурманске и Кировского городского Дворца Культуры

Концерт в Мурманске проводится Международным культурным фестивалем «Птица Баренц» при поддержке Генерального консульства Норвегии в Мурманске и Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт».