Териберская волна

Зрителей ждет обширная, насыщенная и интересная программа, рассчитанная на все категории населения. Мероприятия пройдут с 12 до 18 часов на пяти площадках.

На центральной площади села развернутся ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка-продажа продукции местных производителей и предприятий розничной торговли. Мурманские автосалоны представят новинки авторынка с возможностью тест-драйва. Детей будут ждать на площадке с ростовыми куклами и аттракционами, свою работу начнет «Библиобус» областной детско-юношеской библиотеки. Молодежь заинтересуют дискотека и танцевальное шоу.

Кульминацией праздника станет концерт «Славься, Мурманская область!», в котором примут участие лучшие хореографические, вокальные и фольклорные коллективы нашей области.

Организаторы – комитет по культуре и искусству Мурманской области, министерство образования и науки и министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям, администрация Кольского района и администрация села Териберка.