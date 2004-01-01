Териберка. Новая жизнь 2017

Два дня в удивительном и красивом месте – это не только способ чудесно провести время, но и возможность на практике показать, как можно всем вместе изменять жизнь рядом с нами в лучшую сторону.

Туризм, спорт, гастрономия, местные продукты, музыка, современное искусство, детские праздники, сбор и утилизация мусора, форум по работе малого бизнеса и крупных инвесторов, архитектурно-урбанистический облик Новой Териберки – такова фестивальная повестка.

Мы открыты к любому сотрудничеству. Если вы бы хотели участвовать в фестивале в любой роли (артист, ресторатор и все прочее), стать партнером (коммерческим и не только), просто как-то помочь нам или просто приехать на фестиваль – пишите по адресу teriberka@bolshayazemlya.ru

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