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Теплый вечер в холодную погоду

Торжественный вечер, посвященный 70-летию Мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ

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События: Концерты.

Приглашаем любителей театрального искусства на Торжественный вечер, посвященный 70-летию Мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, который состоится в Большом зале Мурманской областной филармонии.

Филармония
7 февраля 2017
18:00
Цены

300 р.

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии 

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