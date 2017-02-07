Теплый вечер в холодную погоду
Торжественный вечер, посвященный 70-летию Мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ
Торжественный вечер, посвященный 70-летию Мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ
Приглашаем любителей театрального искусства на Торжественный вечер, посвященный 70-летию Мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, который состоится в Большом зале Мурманской областной филармонии.
300 р.
Подробная информация: 45-08-67
Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии