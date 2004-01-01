Теплое зимнее чтение

Холодные зимние вечера – отличная пора для чтения. Это подходящее время, чтобы обратиться к долгой семейной саге, охватывающей несколько поколений. Таков роман Нарине Абгарян «Люди, которые всегда со мной». Пронзительная, трагичная и светлая история о нескольких поколениях одной семьи, пронзительная песнь о самых главных жизненных ценностях: семье, Родине, людях.

Любовь – это главная тема в любое время года. Истории о силе чувств, счастье и семье, простых человеческих радостях и переживаниях в произведениях Сары Аллен, Фэнни Флэгг, Анны Гавальды, Сесилии Ахерн, Сары Джио, Карен Уайт никого не оставят равнодушными и позволят задуматься о вечных ценностях.

Роман Фэнни Флэгг «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок» - о женской дружбе и перипетиях судьбы. Вы узнаете, насколько искренними могут быть поступки людей, и подружитесь с героями этой книги.

Очаровательный, искренний и увлекательный роман Сары Аллен «Садовые чары» расскажет о семье Уэверли, в которой каждая женщина обладает особым магическим умением дарить нужные вещи, обладающие волшебной силой.

Позитивные эмоции и солнечное настроение подарят книги Пелама Вудхауса. Тонкий английский юмор, яркие герои и невероятные истории. Автор серии книг о Дживсе и Вустере написал забавный роман «Любовь на фоне кур» - историю о поиске настоящей любви, сдобренную хорошими шутками и забавными ситуациями.

Книги, героями которых являются домашние питомцы, всегда поднимают настроение. Юмористический бестселлер «Кот без прикрас» британского писателя Терри Пратчетта наполнен любовью к маленьким друзьям человека.