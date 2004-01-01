Тепло души моей

Поделиться своими фотоработами могут профессиональные и непрофессиональные фотографы, в возрасте от 10 лет, независимо от пола, рода занятий и увлечений, а также коллективы авторов, студии фотографии, любые объединения и организации.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо заполнить заявку и до 30 октября отправить её вместе с работами по электронному адресу elinateatr@yandex.ru.

Номинации:

фотографии, посвящённые Всемирному дню доброты (сюжетные фотоработы, изображающие радость общения, добрые дела, лица и т.д.);

фотографии, посвящённые Международному дню защиты животных (позитивные фотографии любых животных, фото любимого питомца с хозяином и т.д.).

Жюри в каждой номинации определит трех победителей, а 14 ноября в группе областной «Кировки» в социальной сети ВКонтакте пройдёт интернет-голосование, в ходе которого будет определен Приз зрительских симпатий. Комментарии под фотографией не считаются голосом. Накрутка лайков и перепост фоторабот строго запрещены!

Познакомиться с Положением о конкурсе можно по ссылке.