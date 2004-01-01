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Телевизионная Кухня

Выставка, посвящённая 25-летнему юбилею телекомпании ТВ-21

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События: Выставки.

На выставке представлено несколько интерактивных тематических экспозиций: Новости, Наше Утро, Северный Характер, Телеканал ТВ21+ и другие. Примечательно, что для посетителей нет ограничений по возрасту и запретов для съёмок и фотографирования. И ещё интересный факт: выставка «Телевизионная Кухня» откроется 11 мая года в 19.00 – ровно в то время, когда впервые 25 лет назад телекомпания ТВ-21 вышла в эфир!

Краеведческий музей
c 11 мая по 11 июня
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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