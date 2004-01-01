На выставке представлено несколько интерактивных тематических экспозиций: Новости, Наше Утро, Северный Характер, Телеканал ТВ21+ и другие. Примечательно, что для посетителей нет ограничений по возрасту и запретов для съёмок и фотографирования. И ещё интересный факт: выставка «Телевизионная Кухня» откроется 11 мая года в 19.00 – ровно в то время, когда впервые 25 лет назад телекомпания ТВ-21 вышла в эфир!