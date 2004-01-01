136040

Телепередача «Счастливая семья»

Интерактивный квест для всей семьи

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 6+
Возраст: Для всей семьи.События: Детские праздники, Игра.

Папы и мамы Мурманска приглашаем вас провести субботний выходной на интерактивном квесте для всей семьи!

Став участником конкурсов по мотивам популярных телепередач, ты сможешь проверить свои силы и показать своим детям, насколько ты крутой родитель.

Во время прохождения интеллектуального квеста вам придется применить логику и нестандартное мышление, скорость и смекалку, стать ненадолго ребенком и помочь детям найти правильные ответы на их вопросы. Ценные призы и подарки для всех участников и победителей квеста.

Ждем вас!

ДК им. С.М. Кирова
9 сентября
12:00
15:00
17:30
Цены

Бесплатно

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?