Телепередача «Счастливая семья»

Ограничения: 6+

Папы и мамы Мурманска приглашаем вас провести субботний выходной на интерактивном квесте для всей семьи!

Став участником конкурсов по мотивам популярных телепередач, ты сможешь проверить свои силы и показать своим детям, насколько ты крутой родитель.

Во время прохождения интеллектуального квеста вам придется применить логику и нестандартное мышление, скорость и смекалку, стать ненадолго ребенком и помочь детям найти правильные ответы на их вопросы. Ценные призы и подарки для всех участников и победителей квеста.

Ждем вас!