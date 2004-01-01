Байдак Илья родился в 1987 в Киргизской ССР. Окончил Детскую художественную школу города Мурманска (ДХШ), Естественно-технический факультет Мурманского Государственного Технического Университета.

Во время учёбы в ДХШ увлёкся искусством граффити. К моменту окончания университета начал заниматься созданием картин на холстах и продвижением граффити-культуры в городе. Илья – организатор и активный участник более десятка граффити-фестивалей Мурманской области и стран Скандинавии.

Автор почти всё время занят проектами, оформляя росписями стены жилых домов и учреждений различной направленности. В планах у молодого художника даже роспись танкера.

Его вдохновляет город, массивность бетона старых стен и спонтанность сочетания разных вещей. Чувствуя некий призыв извне, Илья экспериментирует с разными материалами, добивается создания сложных текстур и цветовых сочетаний, привнося в мир новое, меняющее обыденное, улучшающее недоделанное или сделанное на скорую руку…

«Текстуризм» – первая персональная выставка автора.

Место проведения выставки: пр. Ленина, 82 (отель «Арктика», 2 этаж).