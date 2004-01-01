Текилу хочу

Ограничения: 18+ FC/DC

Иногда нас мучают сомнения выбора, а иногда мы и вовсе не знаем чего хотим...

Машина или велосипед?

Спорт или кутёж?

Тимати или дрель?

Но когда наступает суббота, цель становится кристально ясна: я «Хочу текилу»!

Врывайся в солнечное безумие «Че» вместе со всеми своими мучачо уже в эту субботу:

Welcome-boom по каждой макушке

Госпожа Olmeca от знойных сеньорит на барной

Счастливые часы для счастливого тебя

Авторские угощения для самых ярких котюнь ночи

И многое другое

Золотое правило, продиктованное ещё на ветхих скрижалях шумеров гласит: «Если хочется – надо брать»!

Так что хватай свою тусовку, и бери всё от предстоящей ночи!