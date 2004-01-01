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Текилу хочу

Субботняя вечеринка на Чердаке!

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Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

Иногда нас мучают сомнения выбора, а иногда мы и вовсе не знаем чего хотим...

Машина или велосипед?
Спорт или кутёж?
Тимати или дрель?

Но когда наступает суббота, цель становится кристально ясна: я «Хочу текилу»!

Врывайся в солнечное безумие «Че» вместе со всеми своими мучачо уже в эту субботу:

  • Welcome-boom по каждой макушке
  • Госпожа Olmeca от знойных сеньорит на барной
  • Счастливые часы для счастливого тебя
  • Авторские угощения для самых ярких котюнь ночи
  • И многое другое

Золотое правило, продиктованное ещё на ветхих скрижалях шумеров гласит: «Если хочется – надо брать»!
Так что хватай свою тусовку, и бери всё от предстоящей ночи!

Чердак
2 февраля

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