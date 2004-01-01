Текилу хочу
Субботняя вечеринка на Чердаке!
Иногда нас мучают сомнения выбора, а иногда мы и вовсе не знаем чего хотим...
Машина или велосипед?
Спорт или кутёж?
Тимати или дрель?
Но когда наступает суббота, цель становится кристально ясна: я «Хочу текилу»!
Врывайся в солнечное безумие «Че» вместе со всеми своими мучачо уже в эту субботу:
Золотое правило, продиктованное ещё на ветхих скрижалях шумеров гласит: «Если хочется – надо брать»!
Так что хватай свою тусовку, и бери всё от предстоящей ночи!
Первая февральская вечеринка в Гарине!
Не пропусти! Концерт звезды нового поколения