Технология успешного поиска работы

Семинар для тех, кто хочет найти новую достойную работу

В ходе семинара Вы узнаете:

как правильно составить резюме (основные ошибки при написании резюме);

как подготовиться к собеседованию;

как пройти индивидуальное и групповое собеседование;

часто задаваемые вопросы на собеседовании (в том числе и каверзные вопросы).

Семинар будет полезен всем кандидатам, впервые ищущим работу (молодые специалисты, выпускники, студенты последних курсов), кандидатам, которые давно нигде не работали и хотят вернуться к построению своей карьеры (например, молодые мамы, которые планируют искать новую работу после продолжительного отпуска), а также другим соискателям, которые хотят найти новую достойную работу.

Бонус для участников – список вакансий от работодателей г. Мурманска!

Предварительная запись обязательна! Количество мест ограничено! Запись по телефону: 25-93-83 или в личные сообщения.