Техноделика: ProgNight@GARIN
Продолжение серии вечеринок в DJ-бар «Гарин»!
Именно с этой серии вечеринок в своё время и началась вся история MTechno. Изначально серия мероприятий была посвящена различной нестандартной электронной музыке, но впоследствии стала ориентированной целиком на Psy-Trance.
В пятницу в DJ-бар «Гарин» мы полностью погрузимся в грувистый океан Psy-Prog'a и немного разбавим атмосферу таким довольно редким направлением современной электронной музыки, как Psy-Breaks.
Psy-Prog(Psychedelic Progressive Trance) - это особое пограничное музыкальное явление, балансирующее на стыке Psy-культуры и привычного всем прогрессива. По одной из версий, возник в результате попыток адаптировать атмосферу Гоа-вечеринок к более привычной клубной среде.
Psybreaks - это стиль музыки на перекрестье с такими жанрами, как Psy Trance и Breaks. Появился в конце 90-х годов, объединяя собой класс жанров электронной музыки на основе ломаного ритма и различной психоделики.
DJs@work:
2b4u
Amurich
Oksid
Sublime
D.Bulakov
Вход свободный
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