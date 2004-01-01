Техническая вечеринка Stand Up
Выступления комиков команды «Stand Up. Мурманск»
Выступления комиков команды «Stand Up. Мурманск»
Что такое Техническая вечеринка Stand Up:
Для записи на вечеринку нужно написать в личные сообщения
1. Техническая вечеринка
2. Фамилия, Имя
3. Контактный телефон
4. Количество человек с вами (например, «я +3»)
Обратите внимание на «18+»!
В связи с ограниченным количеством мест, пожалуйста, дождитесь подтверждения от администратора мероприятия (придет в ответном сообщении).
Вход только по спискам, стоимость – 150 р.
Подробная информация по телефону: 205-950