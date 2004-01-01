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Техническая вечеринка Stand Up

Выступления комиков команды «Stand Up. Мурманск»

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Ограничения: 18+
События: Вечер отдыха, Концерты, Творческие вечера, Шоу.

Что такое Техническая вечеринка Stand Up:

  • уютная атмосфера тайм-кофейни в центре города
  • 1-1,5 часа выступлений комиков команды «Stand Up. Мурманск»
  • в стоимость входного билета входит на выбор чай или кофе (дополнительно можно приобрести вкусняшки)

Для записи на вечеринку нужно написать в личные сообщения

1. Техническая вечеринка
2. Фамилия, Имя
3. Контактный телефон
4. Количество человек с вами (например, «я +3»)

Обратите внимание на «18+»!

В связи с ограниченным количеством мест, пожалуйста, дождитесь подтверждения от администратора мероприятия (придет в ответном сообщении).

New York Coffee
6 августа
19:00
Цены

Вход только по спискам, стоимость – 150 р.

Подробная информация по телефону: 205-950

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