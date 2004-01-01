Ограничения: 18+

Что такое Техническая вечеринка Stand Up:

уютная атмосфера тайм-кофейни в центре города

1-1,5 часа выступлений комиков команды «Stand Up. Мурманск»

в стоимость входного билета входит на выбор чай или кофе (дополнительно можно приобрести вкусняшки)

Для записи на вечеринку нужно написать в личные сообщения

1. Техническая вечеринка

2. Фамилия, Имя

3. Контактный телефон

4. Количество человек с вами (например, «я +3»)

Обратите внимание на «18+»!

В связи с ограниченным количеством мест, пожалуйста, дождитесь подтверждения от администратора мероприятия (придет в ответном сообщении).