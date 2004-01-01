Спящая красавица
Один из самых знаменитых, красивых и торжественных классических балетов
Один из самых знаменитых, красивых и торжественных классических балетов
«Спящая красавица» – балет парадный, многолюдный, пестрый и сказочно красивый, словом, настоящий балет Императорского театра. Шарль Перро вряд ли подозревал, что из его симпатичной, простенькой сказки можно создать такую феерию. Но гений Чайковского и талант хореографов, в разные годы что-то добавлявших к первой редакции, говорит о том, что феерия возможна. Феи наделяют маленькую принцессу множеством чудесных качеств, но не могут защитить ее от испытаний.
Что за сказка без испытаний? Главное, что конец у сказки счастливый: принцесса найдет свое счастье; злая, хоть и невероятно харизматичная фея будет наказана, а на свадьбе станцуют самые любимые герои сказок. Со зрелищностью этого балета мало что может сравниться, не зря Большой театр именно им отмечал открытие Исторической сцены после реконструкции.
Страна: Россия
Действующие лица:
Принцесса Аврора – Ольга Смирнова
Принц Дезире – Семён Чудин
Злая фея Карабос – Алексей Лопаревич
Фея Сирени – Юлия Степанова
Король Флорестан XIV – Александр Фадеечев
Королева – Екатерина Барыкина
Каталабют – Виталий Биктимиров
Продолжительность: 2 часа 33 мин.
Жанр: балет
Возраст: 6+
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