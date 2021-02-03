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Сирано де Бержерак

Современная интерпритация знаменитой истории

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События: Видеотрансляции, Спектакли.

История реального поэта и храброго воина Сирано, жившего в XVII веке, в XIX веке стала театральным бестселлером благодаря Эдмону Ростану, а в XXI веке в руках британцев Мартина Кримпа и Джейми Ллойда перенеслась в наше время.

А это значит – никаких бутафорских носов, плащей и шпаг. В конце концов, главным оружием де Бержерака во все времена были острый ум и беспощадно точное слово! Ну и, конечно, романтичное большое сердце – и именно это обаятельное сочетание с блеском играет гениальный мастер перевоплощений Джеймс Макэвой.

Действующие лица и исполнители:

  • Сирано де Бержерак – Джеймс Макэвой
  • Роксана – Анита-Джой Увадже
  • Кристиан – Эбен Фигейредо
  • де Гиш – Том Эдден
  • Лё Бре – Адам Бест

Над спектаклем работали:

  • Режиссер – Джейми Ллойд
  • Художник – Сутра Гилмор
  • Художник по свету – Джон Кларк
  • Звуковое оформление – Бен Рингам, Макс Рингам

Язык – Английский

Продолжительность – 2 часа 49 минут с одним антрактом

Северное сияние
3 февраля
19:00
Цены

450 р.

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