История реального поэта и храброго воина Сирано, жившего в XVII веке, в XIX веке стала театральным бестселлером благодаря Эдмону Ростану, а в XXI веке в руках британцев Мартина Кримпа и Джейми Ллойда перенеслась в наше время.

А это значит – никаких бутафорских носов, плащей и шпаг. В конце концов, главным оружием де Бержерака во все времена были острый ум и беспощадно точное слово! Ну и, конечно, романтичное большое сердце – и именно это обаятельное сочетание с блеском играет гениальный мастер перевоплощений Джеймс Макэвой.

Действующие лица и исполнители:

Сирано де Бержерак – Джеймс Макэвой

Роксана – Анита-Джой Увадже

Кристиан – Эбен Фигейредо

де Гиш – Том Эдден

Лё Бре – Адам Бест

Над спектаклем работали:

Режиссер – Джейми Ллойд

Художник – Сутра Гилмор

Художник по свету – Джон Кларк

Звуковое оформление – Бен Рингам, Макс Рингам

Язык – Английский

Продолжительность – 2 часа 49 минут с одним антрактом