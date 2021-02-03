Сирано де Бержерак
Современная интерпритация знаменитой истории
Современная интерпритация знаменитой истории
История реального поэта и храброго воина Сирано, жившего в XVII веке, в XIX веке стала театральным бестселлером благодаря Эдмону Ростану, а в XXI веке в руках британцев Мартина Кримпа и Джейми Ллойда перенеслась в наше время.
А это значит – никаких бутафорских носов, плащей и шпаг. В конце концов, главным оружием де Бержерака во все времена были острый ум и беспощадно точное слово! Ну и, конечно, романтичное большое сердце – и именно это обаятельное сочетание с блеском играет гениальный мастер перевоплощений Джеймс Макэвой.
Действующие лица и исполнители:
Над спектаклем работали:
Язык – Английский
Продолжительность – 2 часа 49 минут с одним антрактом
450 р.