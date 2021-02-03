Кориолан
Шекспировская трагедия о суровом воине, который не выдержал испытаний славой и политикой, режиссёра Джози Рурк
Шекспировская трагедия о суровом воине, который не выдержал испытаний славой и политикой, режиссёра Джози Рурк
Небольшая сцена театра Донмар с трех сторон тесно окружена зрителями; несколько стульев, красная краска на полу и граффити на стенах, брутальные костюмы, равно отсылающие и к римской истории, и к современности.
В этом скупом обрамлении ничто не мешает сверкать блистательному актёрскому ансамблю: Марк Гэтисс в роли изворотливого патриция Менения Агриппы, яростная в своих амбициях Дебора Финдли – мать героя Волумния, Хэдли Фрейзер в роли достойного врага Кориолана Тулла Авфидия, Эллиот Леви в роли профессионального политика Юния Брута.
В центре, конечно, – Том Хиддлстон, Кориолан, которого каждый из героев пьесы стремится сделать марионеткой в игре своих интересов, но каждый раз усилия эти рассыпаются в пыль. Чужие амбиции отскакивают от необычайно цельного и в своей воинской доблести, и в высокомерии, и в детской бесхитростности Кориолана, как струи воды от окровавленного торса Хиддлстона в чрезвычайно эффектной сцене омовения после боя.
В мире, где битвы превращаются в политику, а политика порождает новые войны, Кориолану приходится пройти свой путь от героя толпы до изгоя, которому вчерашние поклонники кричат в лицо «смерти!», но остаться, может быть, и неправым, но и не сломленным.
Действующие лица и исполнители:
Над спектаклем работали:
Язык – Английский
Продолжительность – 3 часа 9 минут
Год – 2014
Возраст – 16+
450 р.