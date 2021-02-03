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Иранская конференция

Постановка по пьесе знаменитого драматурга Ивана Вырыпаева

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События: Видеотрансляции, Спектакли.

Эта постановка текуча и изменчива, как само театральное искусство: звёздные исполнители, в числе которых могут оказаться Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Станислав Любшин и другие, порой сами не знают, в каком составе выйдут на сцену.

Из-за этого и пронзительные монологи их героев звучат каждый раз по-новому, и из взаимодействия персонажей рождается каждый раз уникальное многоголосье. Одно остается неизменным: до предела честный разговор затрагивает самые болезненные точки современного человека – от мировой политики до сугубо личных проблем.

Действующие лица и исполнители:

  • Отец Августин – Евгений Миронов
  • Ширин Ширази – Чулпан Хаматова
  • Оливер Ларсен – Авангард Леонтьев
  • Эмма Шмидт-Паулсен – Ингеборга Дапкунайте
  • Даниель Кристенсен – Игорь Гордин
  • Паскуаль Андерсен – Станислав Любшин
  • Филипп Расмусен – Владимир Большов
  • Густав Йенсен – Виталий Кищенко
  • Магнус Томсен – Алексей Вертков
  • Астрид Петерсен – Марина Дровосекова

Над спектаклем работали:

  • Режиссер – Виктор Рыжаков
  • Художник – Николай Симонов
  • Художник по свету – Максим Бирюков
  • Звукорежиссер – Ян Кузьмичев
  • Костюмы – Виктор Рыжаков, Анна Хрусталева

Язык – Русский

Продолжительность – 2 часа 13 минут

Возраст – 18+

Северное сияние
17 февраля
19:00
Цены

450 р.

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