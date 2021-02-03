Иранская конференция
Постановка по пьесе знаменитого драматурга Ивана Вырыпаева
Постановка по пьесе знаменитого драматурга Ивана Вырыпаева
Эта постановка текуча и изменчива, как само театральное искусство: звёздные исполнители, в числе которых могут оказаться Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Станислав Любшин и другие, порой сами не знают, в каком составе выйдут на сцену.
Из-за этого и пронзительные монологи их героев звучат каждый раз по-новому, и из взаимодействия персонажей рождается каждый раз уникальное многоголосье. Одно остается неизменным: до предела честный разговор затрагивает самые болезненные точки современного человека – от мировой политики до сугубо личных проблем.
Действующие лица и исполнители:
Над спектаклем работали:
Язык – Русский
Продолжительность – 2 часа 13 минут
Возраст – 18+
450 р.