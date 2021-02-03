Иранская конференция

Эта постановка текуча и изменчива, как само театральное искусство: звёздные исполнители, в числе которых могут оказаться Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Станислав Любшин и другие, порой сами не знают, в каком составе выйдут на сцену.

Из-за этого и пронзительные монологи их героев звучат каждый раз по-новому, и из взаимодействия персонажей рождается каждый раз уникальное многоголосье. Одно остается неизменным: до предела честный разговор затрагивает самые болезненные точки современного человека – от мировой политики до сугубо личных проблем.

Действующие лица и исполнители:

Отец Августин – Евгений Миронов

Ширин Ширази – Чулпан Хаматова

Оливер Ларсен – Авангард Леонтьев

Эмма Шмидт-Паулсен – Ингеборга Дапкунайте

Даниель Кристенсен – Игорь Гордин

Паскуаль Андерсен – Станислав Любшин

Филипп Расмусен – Владимир Большов

Густав Йенсен – Виталий Кищенко

Магнус Томсен – Алексей Вертков

Астрид Петерсен – Марина Дровосекова

Над спектаклем работали:

Режиссер – Виктор Рыжаков

Художник – Николай Симонов

Художник по свету – Максим Бирюков

Звукорежиссер – Ян Кузьмичев

Костюмы – Виктор Рыжаков, Анна Хрусталева

Язык – Русский

Продолжительность – 2 часа 13 минут

Возраст – 18+