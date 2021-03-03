Добрый человек из Сезуана

Юрий Бутусов, поставив одну из самых сложных пьес Брехта в новом переводе Егора Перегудова, словно вернул ее к истокам: уйдя и от социалистического пафоса 40-х, и от диссидентского бунтарства постановки Таганки 60-х годов, он снова открыл в ней драматическую притчу о сущности человека.



Спектакль лишён примет времени и места – это не китайский Сычуань, а просто богом заброшенная деревня на краю Вселенной, возможная в любой стране и в любом столетии, а может и в самом конце времён. Это подчеркивает сценографию Александра Шишкина, который оставил сцену практически голой, лишь завалив ее приметами человеческого быта: брошенными велосипедами, никуда не ведущими дверями, стульями, ящиками и голыми бесприютными деревьями.



Впрочем, как выясняется, боги как раз этот уголок не забыли: однажды они, вернее она (трёх брехтовских богов играет одна хрупкая Анастасия Лебедева) спускается с небес и ищет помощи у смертных. Единственная, кто соглашается приютить её – нелепая безалаберная проститутка Шен Те (Александра Урсуляк). Божественная благодарность оборачивается неожиданными испытаниями для девушки, проявившей доброту.

Исполнители:

Шен Те, Шуй Та - Александра Урсуляк

Янг Сун, безработный летчик - Александр Арсентьев

Ванг, продавец воды - Александр Матросов

Госпожа Янг - Вера Воронкова

Парикмахер Шу Фу - Андрей Сухов

Боги - Анастасия Лебедева

Над спектаклем работали:

Режиссер - Юрий Бутусов

Художник - Александр Шишкин

Художник по свету - Александр Сиваев

Музыкальный руководитель - Игорь Горский

Хореограф - Николай Реутов

Страна: Россия

Язык: русский

Продолжительность: 3 часа 10 минут с одним антрактом

Возраст: 16+