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Театральный киносезон 2021

Видеотрансляции театральных премьер и хитов последних лет: драма, комедия, опера с участием звезд кино и театра

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События: Видеотрансляции, Спектакли, Опера, Оперетта, Балет.

TheatreHD – это трансляции на экранах кинотеатров самых известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский Национальный театр (Лондон), Шекспировский театр «Глобус» (Лондон), Королевская Шекспировская компания (Стратфорд-на-Эйвоне), Метрополитен Опера (Нью-Йорк), Большой театр (Москва) и др., а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».

В главных ролях – звезды мирового уровня: Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Хелен Миррен, Стивен Фрай, Марк Стронг, Кристофер Пламмер, Том Хиддлстон, Йонас Кауфман, Джиллиан Андерсон, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Владислав Лантратов и многие другие.

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Фильмы

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3 февраля,
Северное сияние
- Сирано де Бержерак

Современная интерпритация знаменитой истории

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10 февраля,
Северное сияние
- Загадка Рафаэля

Фильм, созданный на основе выставки к 500-летию смерти Рафаэля в Риме

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17 февраля,
Северное сияние
- Иранская конференция

Постановка по пьесе знаменитого драматурга Ивана Вырыпаева

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23 февраля,
Северное сияние
- Кориолан

Шекспировская трагедия о суровом воине, который не выдержал испытаний славой и политикой, режиссёра Джози Рурк 

3 февраля
10 февраля
17 февраля
23 февраля
Северное сияние
c 1 февраля по 31 декабря

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