Жизель
Экзотическая и гипнотизирующая постановка Акрама Хана
Экзотическая и гипнотизирующая постановка Акрама Хана
Трагическая история о наивной девушке, чье сердце и рассудок не выдержали предательства возлюбленного, когда-то стала основой для главного романтического балета мирового наследия, но продолжает будоражить умы и фантазию хореографов и в наши дни.
Не стал исключением и знаменитый британский танцовщик и хореограф Акрам Хан. Лондонец, чья семья эмигрировала из Бангладеш, Хан очень ярко объединил в себе и в своем творчестве европейские и восточные черты; считается гуру индийского танца катхак, элементы которого есть в каждом его номере; ставит танцы на стыке двух культур.
«Жизель» – первый полномасштабный спектакль хореографа, вызов, который он принял по приглашению художественного руководителя Английского Национального балета Тамары Рохо. Хан поставил абсолютно свою версию «Жизели», переделав и сюжет, и музыку спектакля. Так что зрителей ожидает встреча с совсем иным видением знаменитой истории, где главная героиня многое пережила в жизни, но сохранила способность чувствовать; где вместо живописной деревни и кладбища – палаточный лагерь и заброшенный завод. В музыке и танце появились восточные мотивы, а пуанты стали атрибутом потустороннего мира. Неизменной осталась лишь любовь, великая сила во все времена.
Страна: Великобритания
Год: 2017
Режиссер: Акрам Хан
В ролях: Тамара Рохо, Джеймс Стритер, Джефри Цирио, Стина Квагебёр
Жанр: балет
Хронометраж: 1 час 42 минуты
450 р.
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