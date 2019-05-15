Вишневый сад

Ограничения: 16+

«Вишнёвый Сад» Додина – спектакль на века, он войдет в историю и встанет рядом с «Вишнёвым Садом» Питера Брука, который десятилетия назад играли в этом же театре в Бруклине.

Лев Додин, следуя пожеланиям драматурга, в определенной степени соединил моменты нежности и грубости, трагедии и комедии способом, как если бы, можно сказать, сама жизнь сделала это. Его спектакль настолько живой и непосредственный, его не шаблонные мизансцены, его страстная труппа, этот хрупкий баланс комедии и трагедии – все это дает иллюзию «жизни как она есть», по выражению самого Чехова.

Награды:

Премия «Золотая Маска» – Лучший спектакль в драме, большая форма

Театральная премия «Золотой софит»

Национальный приз французской ассоциации профессиональных критиков

Сценическая композиция и постановка – Лев Додин

Режиссер – Валерий Галендеев

Художник – Александр Боровский

Художник по свету – Дамир Исмагилов

Продолжительность – 3 часа 0 минут, с одним антрактом

Действующие лица и исполнители:

Раневская Любовь Андреевна, помещица – Ксения Раппопорт

Аня, дочь Раневской – Екатерина Тарасова

Варя, ее приемная дочь – Елизавета Боярская

Лопахин Ермолай Алексеевич, купец – Данила Козловский

Трофимов Петр Сергеевич, студент – Олег Рязанцев

Шарлотта Ивановна, гувернантка – Татьяна Шестакова

Епиходов Семен Пантелеевич, конторщик – Артур Козин

Дуняша, горничная – Надежда Некрасова

Фирс, лакей – Сергей Курышев

Яша, молодой лакей – Станислав Никольский