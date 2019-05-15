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Вишневый сад

Одна из лучших постановок «Вишневого сада» в истории

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Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции, Спектакли.

«Вишнёвый Сад» Додина – спектакль на века, он войдет в историю и встанет рядом с «Вишнёвым Садом» Питера Брука, который десятилетия назад играли в этом же театре в Бруклине.

Лев Додин, следуя пожеланиям драматурга, в определенной степени соединил моменты нежности и грубости, трагедии и комедии способом, как если бы, можно сказать, сама жизнь сделала это. Его спектакль настолько живой и непосредственный, его не шаблонные мизансцены, его страстная труппа, этот хрупкий баланс комедии и трагедии – все это дает иллюзию «жизни как она есть», по выражению самого Чехова.

Награды:

  • Премия «Золотая Маска» – Лучший спектакль в драме, большая форма
  • Театральная премия «Золотой софит»
  • Национальный приз французской ассоциации профессиональных критиков

Сценическая композиция и постановка – Лев Додин
Режиссер – Валерий Галендеев
Художник – Александр Боровский
Художник по свету – Дамир Исмагилов

Продолжительность – 3 часа 0 минут, с одним антрактом

Действующие лица и исполнители:

Раневская Любовь Андреевна, помещица – Ксения Раппопорт
Аня, дочь Раневской – Екатерина Тарасова
Варя, ее приемная дочь – Елизавета Боярская
Лопахин Ермолай Алексеевич, купец – Данила Козловский
Трофимов Петр Сергеевич, студент – Олег Рязанцев
Шарлотта Ивановна, гувернантка – Татьяна Шестакова
Епиходов Семен Пантелеевич, конторщик – Артур Козин
Дуняша, горничная – Надежда Некрасова
Фирс, лакей – Сергей Курышев
Яша, молодой лакей – Станислав Никольский

Цены

450 р.

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