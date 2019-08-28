Трилогия братьев Леман

Ограничения: 16+

В 1844 году 23-летний Генри Леман, сын еврейского торговца скотом из Баварии, высадился на берега Соединенных Штатов с одним чемоданом в руках. Он поселился в маленьком городке в штате Алабама и открыл магазинчик галантереи «Г. Леман». Через несколько лет к нему присоединились братья – Эммануэль и Мейер, и фирма стала называться Lehman Brothers… В историю мировой экономики это название навсегда вошло после 2008 года, когда банкротство компании, которая стоила к тому времени сотни миллиардов долларов, привело к грандиозному кризису, затронувшему всех и всё.



Сэм Мендес, признанный по обе стороны Атлантики британский режиссёр, работал над спектаклем три года: пьеса итальянца Стефана Массини адаптировалась не только вдумчивым драматургом Беном Пауэром, но и при живом участии всей немногочисленной труппы.



Актёры были выбраны не случайно, и не случайно все они стали номинантами премии Оливье за «Лучшую мужскую роль». Саймон Расселл Бил, Адам Годли и Бен Майлз – всего три актёра (но каких!) исполняют практически все роли: а это не только три брата-основателя, но и их потомки, жёны, младенцы, деловые партнеры, юные знойные красавицы и прочие второстепенные лица. Эта поистине виртуозная режиссёрская работа и совершенный актёрский триумф великолепной тройки британских звёзд заслуженно вызвал восторги и критиков, и публики.

Страна: Великобритания

Год: 2019

Режиссер: Сэм Мендес

В ролях: Саймон Расселл Бил, Бен Майлз, Адам Годли

Жанр: спектакль

Язык: английский

Хронометраж: 3 часа 8 минут, с двумя антрактами