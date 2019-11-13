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Сон в летнюю ночь

Постановка озорного шекспировского сюжета о любви, ревности и прощении

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События: Видеотрансляции.

Властью Уильяма Шекспира и Николаса Хайтнера The Bridge превращается на три часа в фантастический мир парящих в воздухе фей (и кроватей), дурманных туманов, любовной неразберихи и буйных пикников под лунным светом, в которые активно вовлекается стоячий партер. Остроумное использование супер-современной машинерии нового лондонского театра в этой второй иммерсивной постановке Хайтнера даже превосходит первую – хитового «Юлия Цезаря» 2018 года, а блестящая работа энергичного каста делает спектакль одним из самых незабываемых театральных шоу последних лет.

Действующие лица и исполнители: Оливер Крис, Гвендолин Кристи, Дэвид Мурст, Айсис Хэйнсворт, Тесса Бонэм Джонс, Кит Янг, Пол Адейефа, Хаммед Анимашаун.

Режиссер: Николас Хайтнер

Художник: Банни Кристи

Художник по свету: Бруно Поет

Художник по костюмам: Кристина Каннингэм

Звукорежиссер: Пол Ардитти

Композитор: Грант Олдинг

Мурманск
13 ноября
19:30 (450)
Цены

450 р.

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