Сон в летнюю ночь
Постановка озорного шекспировского сюжета о любви, ревности и прощении
Постановка озорного шекспировского сюжета о любви, ревности и прощении
Властью Уильяма Шекспира и Николаса Хайтнера The Bridge превращается на три часа в фантастический мир парящих в воздухе фей (и кроватей), дурманных туманов, любовной неразберихи и буйных пикников под лунным светом, в которые активно вовлекается стоячий партер. Остроумное использование супер-современной машинерии нового лондонского театра в этой второй иммерсивной постановке Хайтнера даже превосходит первую – хитового «Юлия Цезаря» 2018 года, а блестящая работа энергичного каста делает спектакль одним из самых незабываемых театральных шоу последних лет.
Действующие лица и исполнители: Оливер Крис, Гвендолин Кристи, Дэвид Мурст, Айсис Хэйнсворт, Тесса Бонэм Джонс, Кит Янг, Пол Адейефа, Хаммед Анимашаун.
Режиссер: Николас Хайтнер
Художник: Банни Кристи
Художник по свету: Бруно Поет
Художник по костюмам: Кристина Каннингэм
Звукорежиссер: Пол Ардитти
Композитор: Грант Олдинг
450 р.
Видеотрансляции театральных премьер и хитов последних лет: драма, комедия, опера с участием звезд кино и театра