Ограничения: 16+

Зажигательные мелодии и насыщенное действие оперы неустанно привлекают внимание публики. В роли находчивого цирюльника, поверенного тайн всего города, органичен Петер Маттеи – его благородный тембр не дает усомниться в чистоте помыслов героя. Хуан Диего Флорес блистает в одной из своих знаменитых партий, показывая чудеса бельканто, Джойс ДиДонато поет Розину, в которой сочетаются романтические настроения и твердый характер. Этот спектакль стал дебютом на сцене Мет режиссера Бартлета Шера, выстраивающего комедию без лишнего комикования. Маурицио Бенини, один из лучших специалистов по исполнению музыки бельканто, дирижирует искрометной партитурой Россини.

Россини сочинял оперу очень быстро: необходимо было успеть к карнавальному сезону, и времени на тщательную выделку музыки не оставалось. Написанная на одном дыхании – меньше, чем за три недели, – опера так же легко и слушается, пьяня публику россыпью мелодий, не давая времени осмыслить нагромождение интриг и хитроумных планов. Прохладный прием на первом представлении «Альмавивы, или Тщетной предосторожности» (под таким названием Россини выпустил свою оперу, чтобы отличить ее от знаменитого в то время «Севильского цирюльника» Джованни Паизиелло) довольно скоро сменился бурным успехом. Почти каждый сольный номер сегодня смело может быть назван шлягером, от каватины Фигаро до виртуозной арии графа Альмавивы в финале оперы. Не имеющую прямого отношения к сюжету арию дона Базилио «Клевета!» прославил на весь мир Федор Шаляпин. А за каватину Розины в концертах – и в целом за партию в спектаклях – соперничают колоратурные сопрано, часто выступавшие в этой роли в ХХ веке, и меццо-сопрано, вновь вернувшие себе написанную для их тембра партию.

«Севильский цирюльник» долгожитель в репертуаре Мет: с первого исполнения в 1883 году по сей день было дано более 600 представлений этого россиниевского шедевра.

Страна: США

Год: 2012

Режиссёр: Бартлетт Шер

Актёры: Петер Маттеи, Джойс ДиДонато, Хуан Диего Флорес, Джон Дель Карло, Джон Релья

Жанр: опера

Язык: итальянский

Хронометраж: 2 часа 17 минут, предварительно, без антракта

Возраст: 16+