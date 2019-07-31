RSC: Укрощение строптивого

Ограничения: 16+

Из-за радикальной смены пола всех действующих лиц в новой постановке, описать канву комедии о том, как своенравная и острая на язычок девушка проходит «воспитание» в доме канонично патриархального муженька, и обретает гармонию в послушании, становится непростой задачей. Вместо дочери – сын, вместо отца – мать, вместо мужа – жена… Режиссёр переворачивает сюжет Барда с ног на голову, и помещает энергичную историю о запутанных путях любви в мир победившего матриархата, чтобы по-новому взглянуть на проблемы гендерной иерархии и власти.

Режиссер: Джастин Одиберт

Действующие лица и исполнители: Джозеф Аркли, Клэр Прайс, Джеймс Куни, Эмили Джонстоун, Софи Стентон, Аманда Харрис, Ричард Клюс

Композитор: Рут Чэн

Язык: Английский

Продолжительность: 3 часа 12 минут с одним антрактом