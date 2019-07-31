RSC: Укрощение строптивого
Пьеса о любви, которая преодолевает все преграды и предрассудки, и делает людей по-настоящему равными
Пьеса о любви, которая преодолевает все преграды и предрассудки, и делает людей по-настоящему равными
Из-за радикальной смены пола всех действующих лиц в новой постановке, описать канву комедии о том, как своенравная и острая на язычок девушка проходит «воспитание» в доме канонично патриархального муженька, и обретает гармонию в послушании, становится непростой задачей. Вместо дочери – сын, вместо отца – мать, вместо мужа – жена… Режиссёр переворачивает сюжет Барда с ног на голову, и помещает энергичную историю о запутанных путях любви в мир победившего матриархата, чтобы по-новому взглянуть на проблемы гендерной иерархии и власти.
Режиссер: Джастин Одиберт
Действующие лица и исполнители: Джозеф Аркли, Клэр Прайс, Джеймс Куни, Эмили Джонстоун, Софи Стентон, Аманда Харрис, Ричард Клюс
Композитор: Рут Чэн
Язык: Английский
Продолжительность: 3 часа 12 минут с одним антрактом
450 р.
Видеотрансляции театральных премьер и хитов последних лет: драма, комедия, опера с участием звезд кино и театра