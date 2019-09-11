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RSC: Мера за меру

Постановка Грегори Дорана на тему размышления о гендере, власти и любви

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События: Спектакли, Видеотрансляции.

Рубеж веков, столица империи погружается в пучину разврата, и единственный способ обуздать распутников – ужесточить законы. Но поставленный судить нарушителей Анджело – жестокий лицемер: он вымогает у юной и невинной Изабеллы секс в обмен на жизнь ее брата. У кого искать защиты бедной девушке, ведь она понимает, что Анжело, говоря «Тебе никто не поверит», скорее всего, окажется прав?.. Написанная более 400 лет назад пьеса звучит удивительно актуально в XXI веке в руках художественного руководителя Королевской шекспировской компании Грегори Дорана.

Дирижёр-постановщик – Грегори Доран
Художник – Стивен Бримсон Льюис
Композитор – Пол Инглишбай
Страна Великобритания
Продолжительность спектакля – 3 часа 2 минуты с одним антрактом
Действующие лица и исполнители:
Энтони Бирн, Сэнди Гриерсон, Джеймс Куни, Люси Фелпс, Джозеф Аркли, Софи Хан Леви

Северное сияние
11 сентября
19:30
Цены

450 р.

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